Przywódca Francji dodał przy tym, że "nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych do Ukrainy w przyszłości". - Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę - zaznaczył jednak.

Emmanuel Macron o wojskach w Ukrainie. Głośne słowa prezydenta Francji

Na wypowiedź Macrona błyskawicznie zareagowały USA, Niemcy czy szef NATO Jens Stoltenberg , ale i Rosja. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że "wysłanie zachodnich wojsk na Ukrainę doprowadzi do bezpośredniego starcia militarnego Rosji z NATO ".

- Te kraje również powinny to ocenić i być tego świadome. Powinny zadać sobie pytanie, czy leży to w ich interesie, a co najważniejsze, w interesie ich obywateli - mówił Pieskow cytowany przez propagandową agencję Ria Nowosti.