Łukaszenka stracił cierpliwość i ostrzegał: Wołodia, posłuchaj mnie

Alaksandr Łukaszenka miał ostrzegać Zełenskiego. "Wołodia, posłuchaj mnie"

- Ostrzegałem go, gdy zaczęła się wojna. Zadzwoniłem do Zełenskiego: "Wołodia, posłuchaj mnie, jestem doświadczonym człowiekiem, pracuję od lat. Gdy tylko zacznie się jakiś chaos, zostaniesz zapomniany". I co się stało? Ukraina jest teraz w cieniu - powiedział białoruski dyktator. - Trzeba użyć głowy, zanim wciągnie się swój kraj w jakiś lekkomyślny plan - dodał.