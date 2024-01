"Los Ukrainy w rękach Zachodu". Ważne oświadczenie szefa brytyjskiego MON

Szef brytyjskiego resortu obrony w felietonie dla "Politico" odniósł się do tematu przyszłości konfliktu w Ukrainie . Według Granta Shappsa, Kreml przyjął taktykę maksymalnego wydłużenia wojny , co ma doprowadzić do zmęczenia Zachodu, który zacznie naciskać na Kijów w sprawie negocjacji pokojowych .

"Potrzebujemy do tego większego wsparcia dyplomatycznego, gospodarczego i wojskowego. Nie ma świata, w którym Putinowi można pozwolić na zwycięstwo. Nie tylko ośmieliłoby go to, stawiając naszych pozostałych sojuszników z Europy Wschodniej na celowniku Rosji, ale byłoby także sygnałem dla Chin, że wszystko jest do wzięcia" - stwierdza.