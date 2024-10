Wojna w Ukrainie. Rosjanie chcą zdążyć przed "donbaskim błotem"

- Wróg próbuje zaatakować, mając nadzieję, że pogoda jest jeszcze dobra, jest okazja do ruchu (...) Zmienili swoje podejście do szturmów. Są to małe grupy piechoty, które pojawią się po ostrzale artyleryjskim i moździerzowym. Czasem nawet próbują przekraść się na naszą linię frontu, by tam wziąć udział w bitwie - wyjaśnił.