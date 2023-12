- Proszę zadzwonić do pana Zełenskiego. Półtora roku temu podpisał dekret zabraniający jakichkolwiek negocjacji z rządem Putina. Jest to dobrze znany fakt. Wielokrotnie przytaczał go prezydent Federacji Rosyjskiej. Swoją szansę otrzymali w marcu i kwietniu 2022 roku. Tuż po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej w Stambule negocjatorzy osiągnęli porozumienie oparte na neutralności Ukrainy. Żadnego NATO. Jednocześnie gwarancji bezpieczeństwa udzieliłyby Ukrainie wspólnie Zachód i Rosja. Zostało to odrzucone. Umowa została anulowana, ponieważ Amerykanie i Brytyjczycy uznali, że jeśli prezydent Rosji jest gotowy ją podpisać, to jeszcze bardziej go zmęczymy - stwierdził.