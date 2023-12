Podczas konferencji prasowej w drugim dniu szczytu Ławrow odniósł się do prowadzonej przez Rosjan wojny w Ukrainie. - Nie widzimy żadnych sygnałów o gotowości Ukrainy do przejścia do procesu politycznego - powiedział rosyjski dyplomata, przekreślając szansę na negocjacje pokojowe w najbliższym czasie. Jak dodał, Rosja nie ma żadnego powodu do zmiany celów swojej "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie.