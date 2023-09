Kuriozalne słowa Władimira Putina. "Wszyscy jesteśmy ludźmi"

Jednak to kolejne, kuriozalne wręcz słowa, które padły z ust Putina, zaczęły być szeroko udostępniane w mediach społecznościowych. - Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy może popełnić jakieś błędy. Oni popełnili je raz i oddali życie za swoją ojczyznę i w pełni odkupili swoje winy - dodał rosyjski dyktator, odnosząc się do przeszłości poległych.

Jak podaje Bielsat, Putin wskazał również, że udział w walkach o Urożajne, a także śmierć żołnierzy była bohaterska. - Kiedy jest walka nikt o tym nie myśli (o bohaterstwie - red.), tylko jak działać, aby odeprzeć atak wroga. Ale wy zrobiliście to w sposób, w jaki dzisiaj się to nazywa. To właśnie bohaterstwo - mówił prezydent Rosji do zebranych przy nim żołnierzy oraz jednego połączonego w formie online.