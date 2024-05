- To jedno z ulubionych kłamstw promowanych przez Rosję - twierdzi Dmytro Kułeba odnosząc się do kwestii rzekomego zerwania przez Ukrainę rozmów pokojowych w 2022 roku. Szef ukraińskiego MSZ jest przekonany, że budowanie takiej narracji to element wojny propagandowej stosowanej przez Kreml.