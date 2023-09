Kubańczycy walczą w rosyjskich oddziałach. "Na pierwszej linii frontu"

Do rosyjskich oddziałów walczących w Ukrainie dołączyło co najmniej 500 obywateli Kuby. Nowi rekruci zostali wysłani do Moskwy za zgodą reżimu na Hawanie. Organizacja praw człowieka Prisoners Defender nie wyklucza, że Kubańczyków w szeregach wojsk rosyjskich może być nawet więcej.