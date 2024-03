Premier Czech Petr Fiala poinformował we wtorek, że w najbliższym czasie nie odbędą się konsultacje międzyrządowe ze Słowacją, które do tej pory organizowane były co najmniej raz w roku. Jako powód swojej decyzji podał ubiegłotygodniowe spotkanie słowackiego ministra spraw zagranicznych Juraja Blanara z rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, które odbyło się na forum w Turcji.