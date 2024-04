Armia ukraińska przeprowadziła atak rakietowy na Krym

Wojna na Ukrainie. USA dostarczyły broń

"Siły ukraińskie będą mogły używać rakiet dalekiego zasięgu ATACMS , otrzymanych kilka tygodni temu od USA, do skuteczniejszego atakowania sił rosyjskich na okupowanym Krymie" - zapowiedział 26 kwietnia dziennik "New York Times", powołując się na wysokiego rangą urzędnika Pentagonu .

Wojna na Ukrainie. Ataki na okupowany Krym

Strona ukraińska coraz częściej przyznaje się do tych operacji - np. potwierdziła, że przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) brali udział w atakach na most na Krym w październiku 2022 roku i w lipcu 2023 roku. We wrześniu ubiegłego roku władze w Kijowie przyznały się m.in. do ostrzelania kwatery głównej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu i stoczni w tym mieście.