Ben Wallace to były minister obrony Wielkiej Brytanii. Swoją funkcję pełnił przez ponad cztery lata. O rezygnacji poinformował 31 sierpnia bieżącego roku, a do premiera kraju wysłał list, w którym obiecywał rządowi "dalsze wsparcie".

Wallace zaliczył kilka kontrowersyjnych wypowiedzi, które w Ukrainie odbiły się szerokim echem, np. wskazując, że Zachód "nie jest Amazonem" i Ukraińcy winni pamiętać, że kraje przekazujące jej broń, oddają ją z własnych zapasów. Mimo to deklarowane przez niego wsparcie dla Kijowa i opowiadanie się za kontynuowaniem dostaw broni pozostawało niezachwiane. Wspominał o tym nawet we wcześniej wspomnianym liście, gdy chwalił rząd za reakcję na wojnę w Ukranie.

Wielka Brytania: Były szef MON o wizycie w Moskwie przed wojną. "Oczywiste, że to zrobią"

Były szef brytyjskiego ministerstwa obrony wspomina, że wciąż miał nadzieję, że do napaści nie dojdzie, jednak jednocześnie zamiary Rosjan były dla niego oczywiste. W trakcie spotkania przedstawiciele Kremla stanowczo utrzymywali jednak, że żadnej wojny nie będzie.

- Mówiłem: słuchajcie, nie róbcie tego. Proszę, nie róbcie tego, zresztą wszyscy o to apelowali, jednak było oczywiste, że oni to zrobią - relacjonował były minister.

Ben Wallace postawił w Moskwie na szczerość. "Nie byli na to gotowi"

Wallace przywołał rozmowę, w której wzięli udział m.in. minister obrony Rosji Siergiej Szojgu czy szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Walerij Gerasimow. - Byłem dość bezpośredni, zacząłem od stwierdzenia, że pochowałem wystarczająco dużo żołnierzy, by wiedzieć, że nikt nie chce, by ludzie umierali - opisywał.

- Nie chcemy wojny, bo to nie jest sposób, by iść naprzód. Nie chcę, żeby ginęli Rosjanie, tak samo nie chcę, żeby ginął ktokolwiek inny - mówił rosyjskim dowódcom Wallace. Ocenił, że nie spodziewali się takiej narracji. - Nie byli na to gotowi - podsumował i dodał, że powtarzali tylko iż nie zamierzają najeżdżać Ukrainy.