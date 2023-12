Kreml wyznaczył termin i cele? Niepokojące doniesienia

Według informacji dziennika "Bild" Rosja pracuje nad wdrożeniem nowego średnioterminowego planu wojennego przeciw Ukrainie , który po raz kolejny przewiduje podbój dużych obszarów sąsiedniego kraju. Rosja liczy na dalszy spadek poparcia Zachodu dla Ukrainy - a także na pozorowane negocjacje mające na celu wprowadzenie świata w błąd co do "pokojowych intencji" Rosji.

Rosyjski plan zakłada, że cały Donbas , tj. obwody doniecki i ługański, znajdzie się pod rosyjską kontrolą do końca 2024 r. i Rosjanie dotrą aż do rzeki Oskoł w obwodzie charkowskim.

Wojna w Ukrainie. ISW o planach Rosji

ISW zaznacza, że nie może potwierdzić doniesień gazety, lecz zwraca uwagę, że w 2021 roku dziennik podawał dosyć dokładne informacje wywiadowcze na temat planowanej wówczas przez Rosję inwazji na Ukrainę. Analitycy podkreślają też, że przestawiony przez "Bild" plan zajęcia obwodu ługańskiego, donieckiego i charkowskiego do końca 2024 r. jest zbieżny z prowadzonymi przez rosyjskie wojsko miejscowymi operacjami ofensywnymi w tych regionach.

Eksperci wskazują też, że rzekomy rosyjski plan prowadzenia wojny do 2026 r. pasuje do kontynuowanych przez Rosję przygotowań do długiej wojny.