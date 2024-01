Wojna w Ukrainie. Trump deklaruje, że zakończy ją w 24 godziny

Jeszcze w listopadzie do pierwszej deklaracji Trumpa odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , który zaprosił byłego prezydenta do kraju , by na własne oczy zobaczył skalę rosyjskiej agresji.

Były prezydent USA nie pojedzie do Ukrainy. Wskazał na "konflikt interesów"

Trump na zaproszenie Zełenskiego odpowiedział w oświadczeniu dla portalu Newsmax. "Darzę wielkim szacunkiem prezydenta Zełenskiego, ale myślę, że byłoby niewłaściwe, aby udać się do Ukrainy w tym czasie" - przekazał, zaznaczając, że mogłoby być to "konfliktem interesów" dla "zajmującej się Ukrainą" administracji Bidena.

Gdy w styczniu Trump ponownie zabrał głos w sprawie Ukrainy, Zełenski jeszcze raz zaprosił go do kraju . Jednocześnie prezydent Ukrainy ocenił, że deklaracje byłego prezydenta USA "są niebezpieczne".

- Mówi o tym, że sam będzie podejmował decyzje. Nawet nie mówi o rozmowach z Rosją, ale bez obydwu stron. Oznacza to, że jego pomysł, o którym nikt nic nie wie, nawet jeśli nie będzie nam odpowiadał, to on i tak zrobi wszystko, by zrealizować swoje cele. To mnie niepokoi - mówił, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.