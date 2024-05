Kilka dni temu Emmanuel Macron udzielił wywiadu brytyjskiemu tygodnikowi "The Economist". Prezydent Francji stwierdził w nim, że chociaż do tej pory władze w Kijowie nie prosiły o udzielenie bezpośredniej pomocy wojskowej ze strony krajów NATO, to jeśli dojdzie do znacznego załamania się obrony, nie należy tego wykluczać.