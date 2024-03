Kreml reaguje na głośny wywiad papieża. Dmitrij Pieskow zabrał głos

- Prezydent Władimir Putin wielokrotnie powtarzał, że Rosja jest gotowa do rozmów w celu rozwiązania kryzysu w Ukrainie - tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował słowa papieża, który wezwał Ukrainę do negocjacji i zakończenia dwuletniej wojny. Wcześniej Kijów odrzucił wezwanie Franciszka do pokazania - jak to określił papież - "odwagi białej flagi".