Kreml obsypuje ich pieniędzmi. Na wojnie "zarabia" cały klan Kadyrowa

Aktywa, majątki dla klanu Kadryowa i czeczeńskich biznesmenów

"Mariupolskie majątki to tylko niewielka część tego, co w ciągu ostatniego roku zmieniło właścicieli i stało się częścią czeczeńskiej gospodarki " - podaje Heraszczenko. Wymienia, że od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę "zyskali" m.in. bratanek Kadyrowa, który został szefem firmy Danone.

Rośnie cena lojalności

Heraszczenko przypomniał, że na początku maja bieżącego roku były wiceminister finansów Rosji Siergiej Aleksaszenko zaracał uwagę, że tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy w roku wydatki w Czeczenii wzrosły o 45 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. "To co wygląda jeszcze ciekawiej, to fakt, że dotacje do budżetu czeczeńskiego z budżetu federalnego, były większe niż wszystkie wydatki republiki" - podaje ukraiński doradca.