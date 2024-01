- Sam Kijów sformalizował zakaz jakichkolwiek negocjacji z Moskwą, jest to sytuacja absurdalna . Moskwa opowiada się za pokojowym rozwiązaniem kwestii ukraińskiej, ale w obliczu niechęci krajów zachodnich i Ukrainy, Federacja Rosyjska spełnia swoje cele za pośrednictwem specjalnej wojskowej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.) - stwierdził.

Władze w Kijowie jednoznacznie o zamrożeniu konfliktu

- Ten prezydent i jego zespół nigdy nie zgodzą się ani nie zaakceptują żadnego zamrożenia konfliktu . Jest to nie do przyjęcia dla ukraińskiego społeczeństwa. Ukraina nie potrzebuje zamrożonych konfliktów. Ukraina potrzebuje sprawiedliwego pokoju. Ukraina chce zapobiec jakiejkolwiek potencjalnej agresji w przyszłości i wykorzystuje tę szansę - mówił.

Jednocześnie Jermak odniósł się do rzekomych nacisków ze strony krajów Zachodu, by jak najszybciej doprowadzić do organizacji negocjacji pokojowych.