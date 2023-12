Rosja stale zabiega o zniechęcenie zachodnich sojuszników w pomocy dla Ukrainy. "The Washington Post" dotarł do dokumentów Kremla, w których mowa jest o prowadzeniu dezinformacji we Francji. Rosyjscy urzędnicy poprosili o pomoc pracownika farmy trolli, któremu polecono napisanie "200-znakowego komentarza Francuza w średnim wieku", w którym to stwierdza, że europejskie wsparcie dla Ukrainy jest "głupią przygodą".