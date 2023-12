Zniszczenie okrętu "Nowoczerkask". Ukraina dotarła do listu dowódcy. Tam potwierdzenie strat

Co więcej, pracownikom organizacji udało się dotrzeć do jeszcze poważniejszych dowodów. Mowa o liście dowódcy Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Admirał Nikołaj Jewmienow przyznaje w tekście, że w ataku przeprowadzonym przez broniącą się Ukrainę zginęło 74 członków załogi, a 27 innych zostało rannych.

Wojna w Ukrainie. Atak na "Nowoczerkask". Rosjanie chcieli zatuszować straty

List ten trafić miał do szefa administracji miasta Nowoczerkask. W przechwyconym dokumencie czytamy również o sugestii, by w aglomeracji, od której swą nazwę wzięła zniszczona jednostka, ogłosić dwudniową żałobę. Jak udało się zdobyć skan listu rosyjskiego admirała? Centrum Sprzeciwu Narodowego Ukrainy dotarło do niego, za pośrednictwem konta pocztowego należącego do jednej z propagandystek pracujących w państwowej telewizji Rossija 1 - w skrzynce znaleziono rzeczony list.