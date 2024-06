- To już się całkowicie wyczerpało - twierdzi Tuuli Duneton, odnosząc się do zasobów sprzętu wojskowego, który może być wysłany do Ukrainy z Estonii. Podsekretarz ds. polityki obronnej w estońskim Ministerstwie Obrony przyznaje, że zapasy znajdujące się w magazynach znacząco się skurczyły i w najbliższym czasie nie należy spodziewać się kolejnych pakietów pomocowych.