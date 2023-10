"W Chersoniu znów strzelali", donoszą co rusz media, co tylko potęguje dysonans poznawczy. A po prawdzie to strzelają, bywa że co kilka minut słychać salwę lub wybuch. Tyle że to ogień prowadzony z obu stron, nie tylko przez Rosjan, a pociski "stamtąd" zwykle upadają poza miastem lub na jego obrzeżach.