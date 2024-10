Według CNN - które powołuje się na anonimowego urzędnika - doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych miał zwrócić się do ChRL w związku z obecnością północnokoreańskich żołnierzy w szeregach rosyjskiej armii walczącej z Ukrainą .

Media informowały we wtorek, że Jake Sullivan oczekuje od Pekinu, by ten - utrzymując kontakty z reżimem Kim Dzong Una - wpłynął na Pjongjang i skłonił do wycofania swoich jednostek z linii frontu.