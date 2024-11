" Ukraina jest coraz bliżej uzyskania rakiety balistycznej , która mogłaby stać się realnym zagrożeniem dla Moskwy " - pisze "The Telegraph".

Wojna w Ukrainie. Prace nad rakietą trwają od dekady

Jak wyjaśnia Unian, "Grim-2" to jednostopniowa rakieta na paliwo stałe, zdolna do przenoszenia głowicy bojowej o masie 500 kg na odległość do 500 km. Dzięki temu znacznie przewyższa możliwościami dotychczasowe rakiety wykorzystywane przez Kijów.