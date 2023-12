Konflikt Zełenskiego z Załużnym. "Może doprowadzić do zamachu stanu"

- Dokąd to wszystko zmierza? Do tego stopnia, że sytuacja zostanie jakoś w niezwykły sposób rozwiązana. Powiem, co mam na myśli mówiąc o nadzwyczajnym rozwiązaniu: albo jest to wojskowy zamach stanu, albo mówiąc relatywnie "trzeci Majdan", jakieś powstanie ludowe - przekonuje.