Chodzi o Aleksieja Umińskiego i Władimira Łapszyna. Obaj sprzeciwili się dominującemu poglądowi i otwarcie informowali, co naprawdę dzieje się na Ukrainie . Pierwszych z nich mówił na jednym z grudniowych spotkań parafialnych o pokusie oddania się "zewnętrznej formie ideologicznej" . - Jeśli jest ona ważniejsza od słów ewangelicznych, to wówczas coś tu jest nie w porządku - przekonywał.

Duchowni mówili o wojnie na Ukrainie. Jest reakcja

- Nie mogę poprzeć tych działań wojennych. Modlę się o pokój, modlę się, by to jak najszybciej się skończyło, by jak najmniej ludzi ucierpiało - mówił Umiński na początku wojny w lutym 2022 roku.