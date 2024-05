Konflikt między NATO a Rosją. "Nie ma ani zamiaru, ani możliwości"

Rosja uderzy w NATO? Zastępca szefa NATO mówi wprost

- Widzimy cyberataki, dezinformację, akty sabotażu i przemocy . Mamy obecnie do czynienia z kombinacją kryzysów, przemian technologicznych i społecznych o niespotykanej dotąd złożoności. Dlatego mogę powiedzieć jedno: dziękuję Bogu, że jesteśmy w NATO - mówi zastępca sekretarza generalnego Sojuszu.

Rumuński polityk nie wierzy w ewentualny atak Moskwy na którykolwiek z krajów NATO. Uważa, że Kreml "nie ma ani takiego zamiaru, ani możliwości" , by uderzyć w Sojusz.

Konflikt między Rosją a NATO. "Krótkoterminowa wojna"

- To podobne do tego, co rzekomo próbowali zrobić przez ostatnie kilka tygodni, atakując komercyjne samoloty pasażerskie - zauważył Stavridis. Amerykanin przekonywał, że NATO może przeciwstawić się agresji Rosji za pomocą walki radioelektronicznej.