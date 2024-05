Jeszcze na początku tygodnia rzecznik chińskiej dyplomacji popierał ideę rozmów pokojowych na temat wojny w Ukrainie . Wielokrotnie Pekin kładł nacisk na to, aby wszystkie strony konfliktu były w nie zaangażowane i - jak twierdzi Reuters - to właśnie stanęło na przeszkodzie organizowanego szczytu w Szwajcarii .

Do samego końca neutralne Berno próbowało namówić przedstawicieli krajów Globalnego Południa do udziału w negocjacjach, jednak decyzja Państwa Środka zdecydowanie utrudni tę misję.

- Na razie w Kijowie rządzi "partia wojenna", która dąży, przynajmniej słownie, do pokonania Rosji na polu bitwy. W takich warunkach trudno sobie wyobrazić dialog o pokoju (...). Miejmy nadzieję, że prędzej czy później na Ukrainie pojawią się siły polityczne dbające o interesy narodu . Na razie nie ma innego wyjścia, jak kontynuować "specjalną operację wojskową" (rosyjskie określenie na wojnę - red.) do czasu osiągnięcia jej celów - stwierdził Siergiej Ławrow .

Reuters: Rosja chce zakończenia wojny

Ukraina w styczniu zaprosiła chińskiego przywódcę Xi Jinpinga do udziału w planowanym szczycie światowych przywódców w Szwajcarii. Z kolei w tym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski namawiał prezydenta USA Joe Bidena do przybycia, jednak Waszyngton na razie nie potwierdził, kogo skieruje do rozmów.