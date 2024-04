Wojna na Ukrainie. Kolejne uderzenia ukraińskich dronów

Niedługo później doszło do kolejnego uderzenia . Na cel wzięto zakłady w Syzraniu oraz w Nowokujbyszewsku. Gubernator obwodu informował, że rafinerie należą do giganta naftowego Rosnieft. Konieczne było ewakuowanie pracowników obu obiektów.

Pomoc USA dla Ukrainy

Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do ok. 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.