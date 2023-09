Portal The Brussel Times informuje, że belgijskie myśliwce są wysłużone, a czas ich eksploatacji dobiega końca . Niektóre maszyny mają około 40 lat. Belgia zamówiła 34 nowoczesne myśliwce F-35A, które ze względu na opóźnienia w produkcji mają trafić do Ukrainy w 2024

Belgijski rząd rozważa w jakim stopniu stare F-16 mogą pomóc Ukrainie. - Musimy przyjrzeć się wszystkim opcjom. Jeśli są one w jakiś sposób nadal użyteczne, to zdecydowanie powinniśmy to zbadać - stwierdził De Croo. Zdaniem szefa belgijskiego rządu myśliwce nie muszą być wykorzystywane do celów bojowych. - Może się zdarzyć, że Ukraina będzie używać belgijskich samolotów tylko do szkoleń. W takim przypadku wymagania są inne - dodał.