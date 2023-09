Rosyjskie władze informują o kolejnych atakach "ukraińskich dronów" na stolicę i inne regiony w kraju. Do zestrzelenia bezzałogowca miało dojść na przedmieściach Moskwy, a także w obwodzie biełgorodzkim. Z kolei w Kurczatowie w obwodzie kurskim pojawiły się dwa bezzałogowe statki powietrzne, które uszkodziły budynek mieszkalny i administracyjny. W związku z zagrożeniem moskiewskie władze ograniczyły pracę trzech największych lotnisk, co doprowadziło do komunikacyjnego paraliżu. Dziesiątki lotów zostało odwołanych lub opóźnionych.