Kluczowe tygodnie przed Ukrainą. Eksperci wieszczą porażki

Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) przypominają, że przewodniczący komisji ds. wywiadu Senatu USA Mark Warner ogłosił, że broń, w tym system rakietowy ATACMS, może zostać dostarczona na Ukrainę do końca przyszłego tygodnia .

Jednak dojdzie do tego pod warunkiem, że Senat przyjmie ustawę o dodatkowych środkach 23 kwietnia, a prezydent USA Joe Biden podpisze ją do 24 kwietnia .

Ukrainie kończy się broń. Rosjanie to wykorzystają

Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że szybka dostawa broni pomoże Siłom Obronnym ustabilizować linię frontu i przejąć inicjatywę . Zanim jednak się to stanie, Ukraina musi liczyć się z problemami na froncie.

Ukraina czeka na pomoc. Bez niej dochodzi do dotkliwych strat

Zapasy rakiet zaczęły się wyczerpywać w październiku zeszłego roku , kiedy Rosja rozpoczęła nową ofensywę w Donbasie, a republikanie zablokowali pomoc dla Ukrainy. Jednak do najbardziej dotkliwych strat dla Ukraińców dochodzi w ostatnim czasie.

- Brak rakiet do systemu obrony powietrznej sprawił, że ukraińskie wojsko nie było w stanie powstrzymać ataku rakietowego na największą elektrownię w obwodzie kijowskim - ujawnił we wtorek w wywiadzie dla PBS prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Z kolei w połowie marca dziennik "Washington Post" powołujac się na ukraińskich urzędników relacjonował, że "Ukrainie zaczyna brakować amunicji do tego stopnia, że do końca tego miesiąca zabraknie jej pocisków przeciwlotniczych do obrony miast".