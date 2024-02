"Washington Post" powołując się na wtajemniczone źródła, podaje, że przedstawiciele Białego Domu ani nie poparli, ani nie sprzeciwili się dymisji, twierdząc że jest to suwerenna decyzja Ukrainy .

Wojna w Ukrainie. Ważna zmiana w armii. Powiadomiono Biały Dom

Doniesienia o rychłym zwolnieniu Załużnego oraz konflikcie generała z prezydentem krążyły w mediach od jakiegoś czasu, zaś brytyjski "Financial Times" już we wtorek pisał, że Zełenski podjął decyzję w tej sprawie.

Ukraiński prezydent miał podejrzewać dowódcę wojsk o ambicje polityczne. Obaj też mieli spierać się o kwestię mobilizacji, by uzupełnić liczebność ukraińskiego wojska. Załużny miał podczas poniedziałkowego spotkania z prezydentem nalegać na powołanie do wojska 500 tys. młodych Ukraińców, jednak Zełenski jest przeciwko tak dużej liczbie i miał zwracać uwagę na wysoki koszt finansowy i polityczny takiej decyzji.

Załużny zabiera głos w CNN

W czwartek Załużny opublikował na łamach portalu CNN tekst, wzywający do rewolucji w podejściu do wojny, nawiązując do przewagi liczbowej Rosjan i problemów z mobilizacją na Ukrainie. Napisał, że sposobem na pokonanie tych problemów byłaby zmiana sposobu prowadzenia wojny w oparciu o systemy bezzałogowe i najnowszą technologię.