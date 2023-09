Jeszcze we wrześniu ma dojść do wizyty Kim Dzong Una w Moskwie - twierdzą amerykańskie źródła. Moskwa i Pjongjang dyskutują kwestię dostawy broni potrzebnej do walki na froncie ukraińskim. Tymczasem minister obrony Rosji poinformował, że tegoroczne rosyjsko-białoruskie manewry Zapad zostały odwołane. Rosja rozważa zorganizowane wspólnych ćwiczeń wojskowych właśnie z Koreą Północną.