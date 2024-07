Kilkanaście tysięcy więźniów może trafić na front. Trwa mobilizacja

Ustawa, która umożliwia wybranym więźniom mobilizację do wojska, została podpisana 17 maja przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Wojna w Ukrainie. Więźniowie na froncie

Pierwsi więźniowie zwolnieni w ramach programu są w trakcie szkolenia wojskowego, które potrwa co najmniej dwa miesiące . Według ukraińskich mediów oczekuje się, że do końca lata zostaną wysłani na linię frontu .

Według szacunków ministerstwa w pierwszym poborze na front może trafić od 5 tys. do nawet 15 tys. skazanych.

Wojna w Ukrainie. Trwa mobilizacja skazanych

Zainteresowany programem skazany musi przejść szereg testów fizycznych i psychologicznych. Dodatkowo wymogiem jest również to, że więzień musi mieć przed sobą co najmniej trzy lata kary i mieć nie więcej niż 57 lat .

Zakwalifikowani do programu więźniowie będą zobowiązani do służenia w armii aż do końca wojny lub demobilizacji.