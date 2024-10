Kijów reaguje na pogłoski w sprawie NATO. Mowa o "bezwzględnej większości"

Rzecznik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - Siergiej Nikiforow - stwierdził, że medialne doniesienia o tym, że siedem krajów sprzeciwia się zaproszeniu Ukrainy do NATO , są nieprawdziwe.

Ponadto zasugerował, że pogłoski te są korzystne dla tych, którzy chcą stworzyć fałszywe wrażenie, że wejście Kijowa do Sojuszu nie cieszy się szerokim poparciem wśród jego członków.

"Tak naprawdę pomysł zaproszenia Ukrainy popiera bezwzględna większość krajów członkowskich, a wobec pozostałych prowadzone są działania mające to zmienić" - ocenił Nikiforow w komunikacie cytowanym przez ukraińską agencję Ukrinform.

Ukraina nie ma szans na zaproszenie do NATO? Rzecznik Zełenskiego komentuje

Wcześniej - w środę - Politico oceniło, że "plan zwycięstwa" prezydenta Ukrainy napotyka na problem, bo jeden z pięciu punktów zakłada zaproszenie Ukrainy do NATO, a na to ma nie zgadzać się siedem krajów należących do Sojuszu.