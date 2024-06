Kijów przyjął nową strategię. Chce zyskać na czasie

Ukraińska siła ognia poprawia się, odkąd amerykańscy prawodawcy zatwierdzili potrzebny pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa. Jednakże dostawy broni nie nadchodzą tak szybko, by Ukraińcy byli wstanie odepchnąć rosyjską ofensywę.

Wojna w Ukrainie. Kijów zmienił strategię

W związku z tym żołnierze Ukrainy uciekli się do strategii " uginaj się, ale nie załamuj się ", określonej także przez Ukraińską Prawdę jako strategia "elastycznej taśmy". Dzięki temu Kijów zyska na czasie , aż do momentu, gdy otrzyma całe obiecane wsparcie.

Ukraina czeka na wsparcie. "Już widzimy rezultaty"

Ivan Havryliuk, pierwszy wiceminister obrony Ukrainy w rozmowie z AP powiedział, że jego kraj wciąż czeka na broń, jednak sytuacja już się polepszyła. - Już widzimy rezultaty. Na początku roku przewaga artyleryjska Rosji wynosiła 7 do 1, ale obecnie spadła do 5 do 1 - przekazał.