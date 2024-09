Wojna w Ukrainie. Amerykańskie media o "smoczych dronach"

"Rozpalona do białości mieszanina glinu i tlenku żelaza , zwana termitem , pali się w temperaturach do 2200 stopni Celsjusza. Spadając z drona, termit przypomina ogień wydobywający się z paszczy mitycznego smoka, od czego drony zyskały przydomek" - czytamy w artykule.

"Drony uderzeniowe to nasze skrzydła zemsty, zrzucające ogień prosto z nieba!" - napisała w mediach społecznościowych ukraińska 60. brygada zmechanizowana . Jak dodano, stają się one "realnym zagrożeniem" dla rosyjskich żołnierzy, paląc ich pozycje "z precyzją, której nie może osiągnąć żadna inna broń" .

Zdaniem Drummonda, "Ukraina ma ograniczoną zdolność do wytwarzania termitu", co oznaczałoby, że tzw. smocze drony to raczej "niszowa zdolność" niż nowa broń głównego nurtu. Specjalista przyznał jednak, że drony z termitem mogą wywoływać przerażenie.