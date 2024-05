W zestawieniu z ukraińskimi problemami mobilizacyjnymi taki stan rzeczy skłania do ponurych prognoz. Ale czy byłyby one w pełni zasadne? Na szczęście nie.

Hełm stalowy SSz 68, zwany "czteronitowcem", na wyposażenie armii sowieckiej wszedł pod koniec lat 60. W latach 80. nosili go żołnierze ZSRR wysłani do Afganistanu - stąd jego druga nieformalna nazwa "afgan" .

W "afganach" i równie wiekowym umundurowaniu walczyli żołnierze tzw. republik ludowych - pierwsze armatnie mięso tej wojny. A po częściowej mobilizacji ogłoszonej we wrześniu 2022 roku także całe rzesze "mobików" - tym razem rdzennych Rosjan, rzucanych na front bez należytego przygotowania , tylko po to, by konieczność ich masowego zabijania uszczupliła zasoby Ukraińców.

"Zmiękczanie" ukraińskich linii

Dziś, po ponad dwóch latach zmagań, nadal duża część interwentów nosi "przedpotopowy" ekwipunek. Rosyjska propaganda tego nie pokazuje, co nie zmienia faktu, że dla co najmniej jednej trzeciej żołnierzy permanentnie brakuje sprzętu o lepszych właściwościach , przekładających się na wyższy komfort i większe szanse przeżycia.

Mowa głównie o jednostkach frontowych, używanych do "zmiękczania" ukraińskich linii obronnych. "Zmiękczania" zgodnie z filozofią "mięsnych szturmów", po których do natarcia przystępują lepiej wyposażone oddziały .

O czym piszę z dwóch powodów - po pierwsze, dla zilustrowania niemocy Rosji w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb żołnierzy. Po drugie, by podkreślić determinację rosyjskiej władzy i dowództwa, które nie liczą się ze stratami w sile żywej i - to kwestia kluczowa - mogą sobie na tę nonszalancję pozwolić. "Bo ludzi u nich dużo".

Jak na lekarstwo

Rosyjska armia musi balansować między dostatkami jednych i niedostatkami innych narzędzi walki. Nie dotyczy to tylko amunicji i czołgów (rekrutów i ekwipunku), no i jest sytuacją, która nie ulegnie zmianie .

Samotne Ukraina i Rosja

Budżety obronne wszystkich krajów NATO na bieżący rok kumulują się do sumy 1,23 bln dol., rosyjski jest ponad 10 razy mniejszy. Do czego zmierzam? Ano do konkluzji, że samotna Ukraina nie ma zasobów finansowych, by toczyć z Rosją długotrwałą wojnę. Ale równie samotna Rosja nie ma takich środków, by prowadzić długotrwałą wojnę z Ukrainą wspartą przez Zachód. Byle tylko Zachód zechciał tego wsparcia Ukrainie udzielać.