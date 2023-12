Jednym z podstawowych błędów na które wskazuje były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP była długa przerwa w działaniach ofensywnych Ukrainy . W momencie, gdy świat przyglądał się bitwie o Bachmut, Rosja otrzymała czas na przygotowanie się do obrony terytoriów zdobytych w pierwszych tygodniach wojny.

- Rosyjska armia miała ponad osiem miesięcy na przygotowanie obrony. To jest coś niesamowitego , ja nie przypominam sobie w historii wojen, żeby jakakolwiek armia, która przegrała pierwsze uderzenie, pierwszy etap wojny, dostała w prezencie osiem miesięcy pauzy strategicznej, żeby mogła się pozbierać . Tak to wyglądało, jakby ktoś dał ten czas w prezencie - twierdzi w Kanale Politycznym.

- Zabrakło synchronizacji, koordynacji strategicznej ze strony Zachodu. Rosji o to chodziło, specjalnie straszono atakiem, a politycy bali się i podejmowali spóźnione decyzje. Już w kwietniu ubiegłego roku mówiłem, że jest pół roku opóźnienia, a w lutym był już to rok. Kto dostarcza na front sprzęt z opóźnieniem, ten nie daje go w ogóle. Takiego pojęcia "że będzie" na wojnie nie ma - podkreśla gen. Komornicki.