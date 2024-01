Do katastrofy rosyjskiego wojskowego samolotu transportowego doszło 24 stycznia. Ił-76 runął z nieba w obwodzie biełgorodzkim. Początkowo w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z incydentu, niedługo później Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zamieściło oficjalny komunikat.

Katastrofa rosyjskiego samolotu. Budanow wskazuje na nieścisłości

Zdaniem szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy "na to, co się tam wydarzyło, żadna ze stron nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć". Podkreślił też, że Rosja niezmiennie obwinia Ukrainę za wypadek, jednak w stanowisku, jakie przyjęła w sprawie wojskowego samolotu, jest "wiele wątpliwych szczegółów".

- Rosjanie nie pokazali pól zasłanych ciałami i szczątkami, jak powinni byli to zrobić, aby jak najbardziej zrzucić winę na Ukrainę - przekazał na antenie ukraińskiej telewizji. Jak dodał, skoro Federacja Rosyjska utrzymuje, że za katastrofą w obwodzie biełgorodzkim stoją Ukraińcy, to zastanawiający jest fakt, że ukrywają ciała ofiar, zamiast pokazać ogrom tragedii światu, wskazując, że stoi za tym Kijów. - Nie ma zwłok, nie ma nic - podkreślił Budanow.

Rosja. Ił-76 runął z nieba. Moskwa oskarża Kijów

W oświadczeniu Ministerstwa Obrony Rosji wskazano, że do zdarzenia doszło około godz. 11:00 czasu moskiewskiego. "Na pokładzie znajdowało się 65 wziętych do niewoli żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy przewożonych do obwodu w celu wymiany" - podano.