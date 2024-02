- Władimir Putin zabija kogo tylko chce, czy jest to lider opozycji, czy ktokolwiek, kto jest jego celem - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas swojego przemówienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Dodał, że kariera polityczna rosyjskiego przywódcy powinna się skończyć, a on nie powinien być postrzegany jako lider państwa. Ukraiński prezydent przekazał, że według niego są dwa rozwiązania, które doprowadzą do sprawiedliwości i ukarania Putina.