Ramzan Kadyrow chce wysyłać na wojnę mieszkańców Czeczenii, którzy dopuścili się wykroczeń administracyjnych. Ma to być forma nauczki dla niepokornych. W tym kontekście czeczeński przywódca wskazał na ludzi młodych, prowadzących "bezczynny i niemoralny tryb życia". - Zamiast pociągać ich do odpowiedzialności administracyjnej, bardziej wskazane byłoby wysłanie przestępców do służby w szeregach wojsk rosyjskich - przekonywał.