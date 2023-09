Matka Ramzana Kadyrowa znalazła się na amerykańskiej liście sankcyjnej w związku z przymusowym wywozem ukraińskich dzieci do Rosji. Decyzja USA rozwścieczyła czeczeńskiego przywódcę. - To rozwiązuje nam ręce. Jeśli Stany Zjednoczone same legitymizują takie zbrodnicze metody, to granice nie będą dla nas istnieć - zagroził, dodając, że rosyjskie wojska mogą dotrzeć na terytorium Niemiec.