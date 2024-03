- Jeśli, powiedzmy, polskie wojska wejdą na terytorium Ukrainy , aby, jak to słyszymy, osłaniać granicę ukraińsko-białoruską i zluzować ukraińskie kontyngenty wojskowe do udziału w działaniach wojennych na linii frontu, myślę, że polskie wojska już nigdy stamtąd nie wyjdą - zasugerował Putin.

Ukraina. Władimir Putin wskazał na Polskę

Wojna na Ukrainie. Echa słów Macrona

Słowa Władymira Putina to efekt wypowiedzi Emmanuela Macrona. Przypomnijmy, że francuski prezydent " nie wykluczył" udziału wojsk państw zachodnich w wojnie w Ukrainie. Na zakończenie międzynarodowej konferencji na rzecz wsparcia Ukrainy, która odbyła się pod koniec lutego, Macron powiedział, że: " na ten moment nie ma zgody na wysłanie wojsk do Ukrainy, ale nie można wykluczyć takiego rozwiązania w przyszłości".

Po spotkaniu Macron zadeklarował, że "zrobimy wszystko, co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny". - Nie ma dzisiaj konsensusu, by wysłać w sposób oficjalny i otwarty wojska lądowe do Ukrainy, ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć - powiedział francuski prezydent.