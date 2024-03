To kolejny raz, kiedy Węgry wysyłają sygnał, że nie do końca potępiają jakiekolwiek działania wymierzone przez Zachód w stronę Rosji .

Węgry chcą być jeszcze bliżej Rosji. Współpraca tam, gdzie nie ma sankcji

- W sektorach, które nie są objęte sankcjami, na pragmatycznej podstawie, gdzie leży to w naszym interesie narodowym, chcielibyśmy rozwijać współpracę z Rosją, tak jak robi to wiele krajów europejskich i transatlantyckich. Niektóre z nich robią to potajemnie, niektóre otwarcie - mówił szed MSZ Węgier.