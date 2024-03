Nie milkną echa wypowiedzi prezydenta Francji. Emmanuel Macron na początku tygodnia przekazał, że "zrobią wszystko co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać wojny". - Nie ma dzisiaj konsensusu, by wysłać w sposób oficjalny i otwarty wojska lądowe do Ukrainy, ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć - powiedział.