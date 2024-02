We wpisie zamieszczonym w w nocy z piątku na sobotę Jacek Kurski nawiązał do wpisu Donalda Tuska , jaki szef rządu zamieścił w serwisie X po tym, jak republikanie zablokowali ustawę mającą odblokować wielomiliardową pomoc dla Ukrainy .

W sukurs koledze z partii poszedł Marco Rubio. "Drogi Premierze, czy możemy zacząć wysyłać do pańskiego kraju co miesiąc 300 tysięcy migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Ameryki? Naprawdę pomogłoby nam to uporać się z inwazją na nasz kraj i znacznie przyczyniłoby się do przyjęcia ustawy pomocowej, którą mamy zatwierdzić" - napisał były kandydat w prawyborach Partii Republikańskiej w 2016 r.