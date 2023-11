Informacje o rzekomych przygotowaniach Gonczarenko przedstawił na antenie telewizji Espresso. Jak podkreślił, już w najbliższych tygodniach wśród przedstawicieli Kancelarii Prezydenta pojawią się głosy o "zmuszeniu" Ukraińców do takiego kroku .

- Będą tłumaczyć społeczeństwu taką decyzję tym, że jest to rzekomo żądanie zachodnich partnerów . W szczególności tym, że w przypadku nie przeprowadzenia tych wyborów Zełenski straci legitymację do rządzenia . Zwłaszcza na tle faktu, że Putin planuje przeprowadzić wybory w marcu - podkreślił.

Jednocześnie ukraiński polityk podkreślił, że nigdy do tej pory nie słyszał na Zachodzie głosów, które wskazywałyby na jakiekolwiek naciski w tej sprawie.

- Chcę od razu zapewnić, że partnerzy zachodni nie żądają od nas żadnych wyborów . Nie ma żadnych żądań prywatnych, czy publicznych. To nie jest w żaden sposób związane z naszymi partnerami. Są to zadania czysto polityczne , które stawia przed sobą Kancelaria Prezydenta - tłumaczył.

Zablokowanie generała Walerija Załużnego

Jego zdaniem Wołodymyr Zełenski chce zablokować w ten sposób możliwość startu na to stanowisko głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy , który cieszy się w społeczeństwie bardzo wysokim poparciem.

- Jeśli przeprowadza się wybory podczas wojny, utrudnia to ewentualne przesunięcie Załużnego na funkcję prezydenta . To, czy ma takie pragnienie, nie wiadomo, ale nawet teoretycznie możliwa konkurencja z jego strony denerwuje Kancelarię Prezydenta - dodał.

Słowa posła do Rady Najwyższej Ukrainy to pierwsze tego typu doniesienia dotyczące wyborów prezydenckich na Ukrainie. Do tej pory przedstawiciele rządu ucinali temat podkreślając, że obecnie sytuacja frontowa i decyzje z tym związane są głównym tematem prac.