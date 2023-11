Szczyt ze względu na obecność Ławrowa bojkotuje między innymi Polska . Minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował w środę, że ze względu na obecność szefa rosyjskiej dyplomacji ani on, ani nikt z kierownictwa polskiego resortu nie uda się do Skopje. Wcześniej podjęcie takiego kroku zapowiedzieli oficjele z państw bałtyckich i Ukrainy.

Szczyt OBWE. Siergiej Ławrow nagle przerwał wystąpienie

Kłopoty Ławrowa. Jego samolot musiał zmienić trasę

Przypomnijmy, że Ławrow miał lecieć na szczyt OBWE do Skopje przez przestrzeń powietrzną Bułgarii. Rosyjskie MSZ otrzymało z wyprzedzeniem specjalne pozwolenie na lot od władz bułgarskich, ponieważ rosyjskie samoloty mają zakaz latania nad Europą ze względu na sankcje nałożone na Moskwę w związku z jej inwazją na Ukrainę.

Coroczny szczyt Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potrwa do piątku. Rosja jest jednym z 57 państw członkowskich tego bloku. W zeszłym roku prezydencję w OBWE sprawowała Polska, a szczyt odbył się w grudniu w Łodzi. Ławrowowi nie udzielono wówczas zgody na wjazd do naszego kraju ze względu na wpisanie go na unijną listę sankcyjną.